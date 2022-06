Fan van Harry Styles komt uit de kast met hulp van zijn idool.

on

Tijdens zijn Love On Tour optreden in het Wembley-stadion in Londen heeft Harry Styles een Italiaanse fan geholpen met het uit de kast komen.

De fan, Mattia, had op een kartonnen bord de tekst ‘From Ono to Wembley: Help me come out’ geschreven. Het uitzinnige publiek gaf het bord door naar voren en toen Harry Styles het bord zag, pakte de 28-jarige voormalige One Direction zanger een regenboogvlag en zwaaide er mee.

‘Als ik met deze vlag boven mijn hoofd zwaai, ben jij officieel homo’, riep hij tegen Mattia. Toen hij uiteindelijk de vlag zo hoog hield als hij kon, riep hij: ’Gefeliciteerd Mattia, je bent een vrij man.’ Vervolgens wierp hij de fan een handkus toe.

Het was zondagavond niet voor het eerst dat Harry Styles iemand uit de kast hielp. Vorig jaar tijdens een concert de Amerikaanse stad Milwaukee riep McKinley McConnell de hulp van de zanger in om aan haar moeder duidelijk te maken dat ze lesbisch is.

(Bron: Daily Mirror; foto: Twitter)

