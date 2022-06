Eurovisie Songfestival 2023 niet in Oekraïne

on

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne gehouden. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt.

Oekraïne won dit jaar met het nummer Stefania van de band Kalush Orchestra. Het is gebruikelijk dat het winnende land de volgende editie van het festival organiseert. Gezien de oorlog in dat land is het onmogelijk het evenement te organiseren.

Waarschijnlijk wordt het festival volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk gehouden. Dat land werd dit jaar tweede.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws