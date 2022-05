Barry van Cornewal: Eurovisie Songfestival 2023 niet in Oekraïne

on

Het 67ste Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne gehouden. ‘De kans dat het festival in 2023 daar wordt gehouden, is niet realistisch’, zegt songfestivaldeskundige Barry van Cornewal in de Roze Golf van zondag 15 mei.

Tijdens de persconferentie na afloop van het songfestival spraken de leden van Kalush Orchestra hun wens uit om het festival volgend jaar in Oekraïne te houden, het liefst in Kyiv.

President Zelensky twitterde dat het songfestival in 2023 in Marioepol moet plaatsvinden.

Barry van Cornewal snapt de wens, maar ziet het niet gebeuren: ‘De organisatie van het festival begint eigenlijk morgen al. De EBU kijkt of er een geschikte locatie is voor het festival, maar kijkt ook of er voldoende hotels in de buurt van die locatie zijn en hoe de infrastructuur is, hoe alle duizenden fans naar de locatie kunnen worden geleid. Dat is er allemaal niet in de Oekraïne.’

Van Cornewal denkt dat er een vervangend land gezocht wordt, ‘ik denk één van de landen van de Big Five (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk – de landen die de grootste financiële bijdrage leveren aan het festival leveren en daarom automatisch plek in de finale hebben – red) de organisatie gaat overnemen.’

Hij verwacht dat er binnen twee maanden een beslissing wordt genomen in welk land het festival volgend jaar wordt gehouden.

