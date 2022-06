Burgemeester Almere laat Pride Photo-paneel verplaatsen

on

Een fotopaneel dat deel uitmaakt van de Pride Photo-tentoonstelling is op last van waarnemend burgemeester Bijleveld van Almere op een andere plek neergezet.

Het paneel werd verplaatst tien minuten na de opening van de tentoonstelling door CDA-wethouder Froukje de Jonge van Inclusie.

Op het paneel is een foto te zien van transman Levi, waarop een deel van zijn geslachtsdeel zichtbaar is. Het is dezelfde foto die eerder in Vlissingen werd beklad toen de tentoonstelling daar te zien was.

De foto stond naast het looppad tussen het station en de ingang van het WTC. In totaal staan er 20 grote panelen met verschillende fotoreportages. Te zien is onder andere hoe LHBTI+-personen zijn getroffen door de coronapandemie. Ook zijn er verhalen te zien over onderdrukking van mensenrechten, homoseksualiteit in de sport en eenzaamheid onder homoseksuele ouderen.

Slaapkamer



De Jonge benadrukt tegenover Omroep Flevoland dat Almere een stad van inclusie is. ‘Er is gewoon akkoord op deze tentoonstelling in de publieke ruimte. Je moet hem wel een beetje verantwoord en slim in de publieke ruimte zetten. Ik denk dat dit per ongeluk even niet zo handig is neergezet.’

Over de tentoonstelling is De Jonge enthousiast omdat die aanzet tot discussie en nadenken. Maar, over een aantal expliciete foto’s zegt de wethouder dat ‘die beter in de slaapkamer konden blijven’.

Schuren

Volgens directeur Hein-Jan Keijzer van Pride Photo heeft de tentoonstelling als doel om mensen aan het denken te zetten. ‘Dat levert foto’s op die af en toe wat schuren en waarover we met elkaar het gesprek aan moeten.’ De organisatie heeft naar meerdere locaties in het centrum gekeken en kwam uiteindelijk uit bij het WTC. ‘Ik vind het een interessante plek want er komen veel mensen langs en veel mensen die het dus even zien.’ Bang voor vernielingen zoals in Vlissingen is hij niet: ‘Ik denk dat dat wel losloopt.’



De foto’s staan er tot 30 juni. Daarna zijn de foto’s te zien in Maastricht.

Luister hier naar Hein-Jan Keijzer van Pride Photo:



(Bron en screenshot: Omroep Flevoland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws