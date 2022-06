Sebastian Vettel: Formule 1 is klaar voor homoseksuele coureur

on

De Formule 1-wereld is klaar voor een openlijk homoseksuele coureur. Dat zegt de Aston Martin-coureur Sebastian Vettel in een interview met het Britse gay-magazine Attitude.

‘Ik denk dat een homoseksuele coureur zou helpen om vooroordelen sneller uit de wereld te helpen en onze sport in een betere richting te duwen’, aldus Vettel. Zo ver Vettel weet, zijn er geen oud-coureurs uit de kast gekomen. Hij denkt dat er wel Formule 1-coureurs geweest zijn die stiekem homo waren.

De reden dat er geen openlijk homoseksuele Formule 1-coureurs zijn, zijn volgens Vettel vergelijkbaar als in een sport als voetbal: ‘het oude beeld van een speler of coureur als een “held” die aan een bepaalde set criteria moet voldoen. Maar de beoordelingscriteria zijn vaak gewoon verkeerd. Wie heeft ze in de eerste plaats geschreven? Wie moet beslissen?’

Moed

‘Bijvoorbeeld “mannen huilen niet” of “tonen geen zwakte” – hoe zijn die stereotypen op een of andere manier gerelateerd aan onze prestaties? Waarom beschaamt onze samenleving nog steeds iemand die zwakte toegeeft of mislukking erkent? Voor mij zou het andersom moeten zijn. Er is enorme moed voor nodig om je ware zelf te laten zien in plaats van je te verschuilen achter een façade op basis van wat mensen verwachten. We zouden moeten gaan inzien en begrijpen dat het de diversiteit in mensen is die ons heeft doen evolueren en ons naar nieuwe hoogten heeft geduwd’, aldus Vettel in het juni/augustusnummer van Attitude.

De viervoudige wereldkampioen zet zich al jaren in voor de rechten van de LHBTI-Plus-gemeenschap. Hij zegt in gesprek met Attitude dat hij wel eens indirect mensen negatief heeft horen praten over LHBTI-Plussers. ‘Als ik dat vroeger hoorde, voelde dat altijd verkeerd, maar nu heb ik meer zelfvertrouwen om mijn stem te laten horen en ze de mond te snoeren. Homofobie is een vooroordeel en vooroordelen zijn verkeerd. Zo simpel is het.’

Gênant

Vettel is geregeld op en rond het circuit te zien in kleding in de kleuren van de regenboog. Vorig jaar zomer verscheen hij in een regenboogshirt op het circuit in Hongarije (foto) uit protest tegen de anti-homowetgeving in dat land.

‘Ik vind het gênant voor een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie en dat dit soort wetten als onderdeel van hun [wetgeving] heeft. Ik denk gewoon dat we in het verleden zoveel kansen hebben gehad om te leren, en ik kan niet begrijpen waarom je worstelt om te zien dat iedereen vrij moet zijn om te doen wat ze willen, houden van wie ze willen. Het is in de trant van ‘leven en laten leven’.Het is niet aan ons [als Formule 1-coureurs] om de wet te maken, dat is niet onze rol, maar ik denk alleen om steun te betuigen aan degenen die erdoor worden getroffen.’

Regenboogster

Ook Formulie 1-coureur Lewis Hamilton zet zich in voor LHBTI-rechten. Zijn team, Mercedes-Benz maakte woensdag bekend gedurende de pridemaand juni met een regenboogster op de auto’s te rijden.

(Bron en screenshot: Attitude)

