Rechts-extremisten wilden Pride-evenement verstoren

In de plaats Couer d’Alene in de Amerikaanse staat Idaho zijn 31 rechts-extremisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest het Pride-evenement in de stad te verstoren.

De mannen droegen beschermende kleding en bivakmutsen. Ze hadden schilden en een rookgranaat bij zich.

De politie vond de mannen in een verhuiswagen, die kon worden aangehouden na een tip, van een getuige die de mannen had zien instappen op een parkeerplaats van een hotel.

‘Volgens de tipgever leek het alsof een klein leger in het voertuig was geklommen’, zei politiechef Lee White van Coeur d’Alene.

De aangehouden mannen droegen allemaal dezelfde kleding met het logo van Patriot Front, een Amerikaanse rechts-extremistische groep.

Volgens de politie waren ze van plan om te komen rellen op verschillende plaatsen in de stad tijdens het Pride-evenement. Dat zou blijken uit documenten die in de vrachtwagen werden gevonden.

Het evenement Coeur d’Alene Pride in the Park ging door onder verscherpt toezicht.

Kijk hier naar de persconferentie van de politie:

(Bron: NOS, NPR, screenshots Twitter)

