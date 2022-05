Buitententoonstelling Pride Photo beklad, rode verf over piemels

on

In Vlissingen is een buitententoonstelling beklad met foto’s van LHBTIQA+ers. Over grote foto’s zijn kruisen gekalkt. Vooral de afbeeldingen met (gedeeltelijk) naakte mensen moesten het ontgelden. De tentoonstelling vraagt juist begrip en om tolerantie voor seksuele diversiteit.

Eén van de bekladde foto’s. Bron: Omroep Zeeland.

“Het is belachelijk dat dit in 2022 moet gebeuren. We kunnen blijkbaar niet meer tegen een blote piemel in het openbaar”, zegt Pieter Ventevogel bij Omroep Zeeland. De Pride Photo tentoonstelling is door hem naar Vlissingen gehaald en staat op het terrein van het Bevrijdingsfestival Zeeland.

De bekladding laat volgens de festivalorganisator zien dat het nodig is om aandacht te vragen voor seksuele diversiteit. “Er is dus toch nog een groep die dit niet kan hebben, daarom is het juist belangrijk dat deze foto’s hier in de openbaarheid staan.”

De Pride Photo tentoonstelling reist door het land. Er zijn foto’s te zien uit de hele wereld en in tekst staat erbij waarom de foto’s over de LHBTIQA+ gemeenschap zijn gemaakt.

