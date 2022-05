Hele maand juni activiteiten tijdens de Achterhoek Pride

on

De hele maand juni staat in de Achterhoek in het teken van diversiteit. Achterhoek Pride biedt in een uitgebreid programma aan activiteiten en bijeenkomsten.

Een uitgebreid overzicht van wat er te doen is, is te vinden op de site van Achterhoek Pride.

Bij de Pride-maand hoort ook een magazine. Dat is hier gratis te lezen.

Een gesprek met Michiel Wopereis van Achterhoek Pride is te horen in de Roze Golf van 29 mei.

Een overzicht van de activiteiten:

4 juni: Wip d’r es uut, Rainbow Hangout – Lievelde

4 en 5 juni : Over de Top – Lichtenvoorde

4 en 7 juni: Effe Anders Gaycafé – Winterswijk

4, 7, 17 en 24 juni: Regenboogsjaals haken – Neede

6, 17 en 25 juni: Achterhoek Pride Trail – Stokkum

7 juni: Roze Film: Pride – Lichtenvoorde

9 en 10 juni: Roze Film: Shiny Shrimps – Lichtenvoorde

11 juni: Reurpop – Ruurlo

12 juni: Regenboogviering – Aalten

12 juni: Roze Film: Shiny Shrimps – Groenlo

14 juni: Roze Film: Été ’85 – Eibergen

15 juni: Inloopavond homomannenkoor Shansons – Varsseveld

22 juni: Lezing Natasja Esmeijer – Zelhem

24 juni: Dansworkshop – Aalten

24 juni: Lezing Splinter Chabot – Bredevoort

29 juni: Lezing Miranda Meijer en Natasja Esmeijer – Lichtenvoorde

Tot en met 4 september: Expositie Vrijheid, Gelijkheid en Eigenheid – Bredevoort

