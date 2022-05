Roze Golf 29-05: Roze jubileumwandeling door Zwolle

on

Het jarige COC in Zwolle heeft een wandeling uitgezet langs plekken die een rol hebben gespeeld in de 45-jarige geschiedenis van de LHBTI-Plus belangenvereniging.

De Roze Golf liep mee met gids Jolande Westendorp.

Hoe zit het met de apenpokken? Harriette van Buel van GGD IJsselland heeft het laatste nieuws.

Komende maand is het pride-maand in de Achterhoek. In diverse dorpen en steden is van alles te beleven. Michiel Wopereis is van de organisatie en geeft tekst en uitleg.

De Roze Golf duurt zondag een uur!

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 mei tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

