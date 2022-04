Oekraïnse deelnemer songfestival zaterdag in Amsterdam

on

De Oekraïnsche band Kalush Orchestra treedt zaterdag op tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam.

Het lied Stephania van Kalush Orchestra is sinds de Russische inval veruit favoriet bij de bookmakers als winnaar van het Eurovisie Songfestival, dat volgende maand in Turijn wordt gehouden. Ook in eigen land is het nummer populair. Het is uitgegroeid tot strijdlied en wordt veel gebruikt onder TikTok-filmpjes met beelden van de oorlog.

De tekst van het lied is a-politiek; het gaat over een moeder, die door haar kind gevraagd wordt een slaapliedje te zingen zodat alles weer goed komt.

De leden van Kalush Orchestra hebben Oekraïne verlaten en zijn bezig met een promotietour om geld in te zamelen voor de wederopbouw van hun land. Afgelopen dagen waren ze in Israël om op te treden tijdens een muziekfeest rond het songfestival.

Zaterdag zijn ze in Amsterdam, tijdens Eurovision in Concert, waar 28 deelnemers aan het songfestival hun lied komen presenteren. Ook zijn er optredens van Marga Bult, Maggie Macneal en Getty Kaspers van Teach-In.

Oekraïne staat net als Nederland in de eerste halve finale van het songfestival op dinsdag 10 mei. De finale is op 14 mei.

(Bron en afbeelding: Eurovision in Concert)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws