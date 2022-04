Roze Golf 10-04: De shigella-bacterie rukt op in West-Europa

on

De WHO waarschuwt: de shigella-bacterie is bezig aan een opmars in Europa. Vooral mannen die seks hebben met andere mannen lopen risico. Harriette van Buel van GGD IJsselland vertelt over de situatie in Nederland.

Van Herman van Rossum (foto) is een gedichtenbundel verschenen: Aan de man. In de bundel staat een selectie van de gedichten die hij de afgelopen twintig jaar schreef. De bundel is te bestellen via hamvanrossum@gmail.com.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 10 april tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel