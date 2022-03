Oekraïnse inzending songfestival favoriet

on

De groep Kalush die voor Oekraïne meedoet aan het Eurovisie Songfestival, is ver uit favoriet bij de bookmakers.

Het nummer Stefania staat met 35 procent op nummer 1, twintig procent boven de nummer twee, Italië.

Het nummer van Kalush is uitgegroeid tot het lied van het verzet in Oekraine tegen de Russische invasie. Veel mensen gebruiken het lied voor hun TikTok-filmpjes met oorlogsbeelden.

Dr tekst van het lied is a-politiek; het gaat over een moeder, die door haar kind gevraagd wordt een slaapliedje te zingen zodat alles weer goed komt. De moeder in het lied kan geïnterpreteerd worden als ‘Moeder Oekraïne, die wordt gesmeekt wordt om een einde aan de oorlog.

De groep is zeker van plan on naar Turijn te komen om mee te doen aan het festival. Van reperteren komt weinig terecht. De een is druk met het weven van camouflagenetten, de ander is met het helpen van vluchtelingen. Een van de bandleden heeft zich aangesloten bij de strijdkrachten.

De groep is niet bang dat ze een doelwit zijn van de Russen, omdat ze de Oekraïnse cultuur uitdragen.

Zangeres Jamala die in 2016 won met een lied over de deportatie van Krim-Tartaren, is uitgeweken naar Turkije.

Rusland is dit jaar uitgesloten van deelname aan het Eurovisie Songfestival.

(Bron: NOS)

