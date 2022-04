Platform Keelbos: hek parkeerplaats Glimmermade is illegaal

on

Het hek langs parkeerplaats Glimmermade langs de A 28 bij Groningen is illegaal geplaatst. Dat stelt Stichting Platform Keelbos, die zich inzet voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo ontmoetingsplaatsen.

Het hek werd er in 2007 neergezet door Rijkswaterstaat. Daardoor was het achtergelegen bos niet meer te bereiken voor mannen die sekscontacten zochten met andere mannen. Het hek heeft een hoogte van 2.20 meter. De stichting heeft uitgezocht dat voor het plaatsen van een hek hoger dan twee meter een vergunning vereist is.

‘De Algemene Plaatselijke Verordening van de voormalige gemeente Haren geeft bij een hoger hek dan 200 cm een vergunningsplicht aan. Bij de gemeente Groningen is echter geen vergunning of ontheffing te vinden. Wij merken op dat de gemeente Haren en nu de gemeente Groningen veel te meegaand zijn in het inwilligen van verzoeken van Rijkswaterstaat’, zegt Hans Scheffer van de stichting tegen Haren De Krant.

Hij zegt een juridische basis te hebben om het hek weg te krijgen en hoopt dat de gemeente Groningen Rijkswaterstaat sommeert het illegale hek te verwijderen.

Onlangs voerde de stichting strijd tegen het weghalen van een voetpad op de schuin tegen over gelegen parkeerplaats Witte Molen.

(Bron: Haren De Krant)

