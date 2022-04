Eerste Oekraïnse LHBT-Plussers komen op adem in Amsterdam

on

In Amsterdam worden momenteel tien LHBTI-Plussers uit Oekraïne opgevangen in een hotel. De aparte opvang voor LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne is er gekomen op initiatief van Hans Verhoeven in samenwerking met het Leger des Heils en de gemeente Amsterdam.

De opvang is nu een week open. Volgens Verhoeven is er nog een aantal mensen onderweg naar Nederland. Zij worden de komende week verwacht. In het hotel is plaats voor 44 personen en er is een mogelijkheid om een tweede opvanglocatie te openen.

Daarnaast zijn ruim twintig mensen opgevangen op andere plekken, omdat het hotel niet geschikt voor hen is. Zo waren er LHBTI-Plus-vluchtelingen met huisdieren en die zijn niet toegestaan in het hotel. Ook is het hotel niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Het hotel heeft geen lift.

Hans Verhoeven verwacht nog meer LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne. Veel vluchtelingen proberen niet te ver van huis een veilig heenkomen te zoeken in de hoop dat ze spoedig weer naar huis kunnen. Nu de oorlog langer duurt, wordt de mensen geadviseerd om toch verder te reizen naar het westen om de opvang in met name Polen te verlichten.

Voor de LHBTI-Plus vluchtelingen is hiv- en transzorg beschikbaar. Daarnaast wordt buddy-zorg aangeboden.

Voor het hotel wordt nog gezocht naar coördinatoren die overdag een aanspreekpunt zijn voor de vluchtelingen en ‘die er voor zorgen dat de boel draait’, zegt Hans Verhoeven in de Roze Golf van zondag 3 april.

Ook in Berlijn is een opvang geopend voor LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne. In Antwerpen en Parijs wordt gewerkt aan aparte opvangplekken. De organisatie Forbidden Colours coördineert en ondersteunt de opvang van LHBTI-Plus-vluchtelingen. ‘Ik hoop dat ook in andere steden in Nederland aparte opvanglocaties komen’, aldus Hans Verhoeven.

(Bron: Roze Golf)

