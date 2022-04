‘Oranjespelers moeten zich uitspreken bij anti-homoleuzen’

on

Oranjespelers moeten zich uitspreken tegen homo-onvriendelijke spreekkoren. Dat vindt 89 procent van de deelnemes aan de ‘Stelling van de Dag’ van het Dagblad van het Noorden.

Dat doen ze ook bij racistische spreekkoren en de voor die 89 procent is er geen verschil met homo-onvriendelijke spreekkoren.

Tijdens het oefenduel Nederland – Duitsland riepen voetbalsupporters ‘Alle Duisters zijn homo’. De stadionspeaker reageerde daar niet op. Volgens de KNVB was dat niet nodig. Ook de spelers reageerden niet op de spreekkoren.

‘Het is 2022’

De voetbalbond KNVB reageerde na de wedstrijd: ‘De spreekkoren gisteren waren – mede omdat men hierop werd aangesproken door stewards – kortstondig en niet frequent, maar nog steeds voor sommigen kwetsend. Uitsluiting hoort niet bij wat een voetbalfeest voor iedereen moet zijn. Het is inmiddels 2022, we moeten beter en verder zijn dan dit.’

‘Dit soort spreekkoren horen niet thuis in een stadion. Door je daarover niet uit te spreken lijkt het of je het er mee eens bent’, reageert een van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Iemand anders: ‘Spelers moeten zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie uitspreken, omdat ze een groot bereik hebben.’

‘Wedstrijd staken’

‘Scheidsrechters moeten onmiddellijk een wedstrijd staken als er spreekkoren te horen zijn die kwetsend zijn voor welke groep dan ook. Als ze dan doorgaan met zingen dan moet de stand 0-0 worden. En stoppen met de wedstrijd’, aldus een van de deelnemers.

‘Geen taak’

Een andere deelnemer zegt in de krant dat er geen taak is weggelegd voor de voetballers als het gaat om actie tegen dit soort spreekkoren: ‘Als individuele spelers zich willen uitspreken, prima, dat is hun zaak. Collectieve uitingen lijken mij te ver gaan. Als je dit doortrekt kun je spelers ook gaan verplichten om politieke uitspraken collectief te doen, en dan is het einde zoek.’

(Bron: Dagblad van het Noorden, KNVB)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws