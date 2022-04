Referendum LHBTI-Plus-beleid Hongarije niet-bindend

on

Het referendum over het LHBTI-Plus-beleid in Hongarije is niet-bindend; minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen.

De Hongaarse kiezers konden zondag tegelijk met de parlementsverkiezingen ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden op vier vragen, waaronder of ze vinden dat geslachtsveranderingen onder kinderen moeten worden ‘gepromoot’ en of scholen workshops over seksuele geaardheid mogen houden zonder toestemming van de ouders.

Premier Viktor Orbán had het referendum uitgeschreven na internationale kritiek op een omstreden wet die kinderen moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

Hoewel de opkomst zondag laag was, wordt het beleid van Orbán door veel kiezers gesteund. Meer dan 90 procent van de kiezers die wel kwam opdagen, stemde in lijn met het regeringsbeleid.

Bij de parlementsverkiezingen boekte Orbán een ruime overwinning. Zijn rechts-populistische partij Fidesz behaalde 53 procent van de stemmen. De pro-Europese samenwerkende oppositiepartijen kwamen uit op 35 procent.

(Bron: HLN, NOS; foto: screenshot NOS)

