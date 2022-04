Roze Golf 03-04: Opvang LHBTI-Plussers uit Oekraïne open

on

De eerste gevluchte LHBTI-Plussers uit Oekraïne worden opgevangen in een hotel in Amsterdam. Hans Verhoeven zet zich vanaf het begin van de oorlog in voor de gescheiden opvang van LHBTI-Plussers om problemen zoals die zich voordoen in de reguliere opvang te voorkomen.

Hij vond de gemeente Amsterdam en het Leger des Heils aan zijn zijde. Hans is dringend op zoek naar dag-coördinatoren om de vluchtelingen bij te staan. Ook is er geld nodig. Voor dit moment is er voldoende geld in kas, maar Hans verwacht nog veel meer vluchtelingen naarmate de oorlog langer duurt. Wie wil helpen kan zich bij Hans melden via zijn Facebook-pagina. Geld doneren kan via Forbidden Colours (IBAN-nurmmer: BE51 7310 5059 4262).

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 3 april tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel