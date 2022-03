Gemeenteraadsverkiezingen: voor wie ‘roze’ wil stemmen

on

Er kan al gestemd worden voor de gemeenteraad. Er zijn politieke partijen met uitgesproken standpunten als het gaat om LHBTI-Plus-zaken; voor én tegen.

Een overzicht per gemeente van partijen die LHBTI-Plus-vriendelijk zijn, is te vinden op rainbowvote.nu. Daar staan ook de namen van openlijk LHBTI-Plus-kandidaat-gemeenteraadsleden.

De afgelopen drie weken hield de Roze Golf in samenwerking met de COC’s in Overijssel Regenboogdebatten in Zwolle, Almelo en Deventer. De debatten zijn terug te luisteren, beschikbaar als podcast, maar ze zijn ook terug te zien op het YouTube-kanaal van de Roze Golf.

Categorieën:Agenda, Overijssel