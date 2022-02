Roze Golf 27-02: Debat in Zwolle met roze stembusakkoord

on

In Zwolle hebben alle politieke partijen meegedaan aan het Regenboogdebat. In de Roze Golf is het debat te horen.

Het debat dat de Roze Golf organiseerde in samenwerking met COC Zwolle, resulteerde in de ondertekening door alle partijen van het Regenboogstembusakkoord, waarmee alle partijen zich verplichten werk te maken van LHBTI-Plus-zaken.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 februari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Het debat is zondagavond ook terug te zien via deze site.

Foto: De kandidaat-raadsleden Lizet Kleinnagelvoort (D66), Gaby Markandu (PvdD), Patrick Pelman (GroenLinks), Selma Hoekstra (PvdA), Ardjan de Boo (ChristenUnie), Cankut Ercan (Volt), Niek Loman-Kools (Swollwacht), Maxim van der Veen (CDA), Johran Willegers (VVD) en Kim Ahlers (SP)

