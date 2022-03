Maleisische overheid lanceert gratis conversietherapie-app

on

De Maleisische regering heeft een app voor conversietherapie gelanceerd om LHBTI-Plus-mensen te helpen ‘terug te keren naar de natuur’. De app is te vinden in Google Play Store.

Volgens de beschrijving in de app-store van Google bevat het ‘suggesties, ideeën, uitleg en interpretaties” om gebruikers te helpen “het probleem van homoseksualiteit te overwinnen’.

De app bevat ook een e-book van een ‘ex-homo’ moslimman, waarin hij beschrijft hoe hij ‘wordt geconfronteerd met enkele van de dingen die hem ertoe aanzetten deze zonde te begaan, en hoe hij de last kan dragen van het begaan van dezelfde -sekszonden in het verleden’.

De Google Play Store-beoordeling voor de app is ‘E’: de app is ‘geschikt is voor alle leeftijden’.

Met het downloaden van de app verzamelt de app gegevens van gebruikers. Met de app heeft de overheid toegang tot de identiteit, contacten, locatie, foto’s en media, camera, microfoon en wifi-verbindingsinformatie van gebruikers.

In Maleisië staat op homoseks een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar gevangenisstraf en verplichte stokslagen. Executies en martelingen van LHBTI-Plussers door Burgerwachten zijn niet ongewoon.

PinkNews heeft Google benaderd voor commentaar, maar heeft nog geen reactie gekregen.

(Bron: Sinar Harian, PinkNews; screenshot app)

