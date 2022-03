Roze Golf 06-03: Niet alle partijen in Almelo tekenen akkoord

on

Het Regenboogdebat in Almelo resulteerde in de ondertekening door zeven partijen van het Regenboogstembusakkoord. CDA, Forum voor Rechts, Lokaal Almelo Samen, PVV en VVD tekenden het akkoord niet.

Twaalf van de zestien politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo gingen in debat over roze zaken. In de Roze Golf is het debat te beluisteren.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 februari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Het debat is zondagavond ook terug te zien via deze site.

(Foto: COC Twente-Achterhoek)

