In Chili zijn eerste homoparen in het huwelijk getreden

In Chili zijn de eerste stellen van hetzelfde geslacht in het huwelijk getreden. In een ceremonie in de hoofdstad Santiago trouwde Pabla Heuser met Consuelo Morales en Jaime Nazar met Javier Silva (foto).

‘Wij zijn heel trots en voelen ons bevoorrecht dat we hier mogen zijn’, zei Silva tegen een radiozender. ‘Dit is een belangrijke stap voor ons land.’

Heuser en Morales legden aan de BBC uit dat hun dochter de belangrijkste reden is om te trouwen. Heuser droeg het kind, maar de eicel was van Morales. Toch stond tot vandaag alleen Heuser geregistreerd als de moeder van het kind. Nu heeft hun dochter ‘eindelijk de twee moeders die ze verdient’ , zegt Morales.

De wet die het homohuwelijk in Chili mogelijk maakt werd al in 2017 door de linkse president Bachelet aan het parlement voorgelegd. Daar bleef het voorstel jarenlang liggen, totdat haar conservatieve opvolger Piñera afgelopen zomer plots aankondigde dat de tijd was gekomen om het huwelijk open te stellen voor koppels van hetzelfde geslacht. December vorig jaar keurden beide kamers van het parlement de wet met een grote meerderheid goed en donderdag trad die in werking.

Chili is daarmee het achtste land in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk gesloten kan worden. Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay en (delen van) Mexico gingen het land voor. Tot donderdag was het voor LHBTI-Plussers in Chili alleen mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

(Bron: NOS; foto: Twitter)

Categorieën:Nieuws