Guatemala verbiedt homohuwelijk en LHBTI-Plus-onderwijs

on

In Guatemala heeft president Alejandro Giammattei een wet bekrachtigd die het homohuwelijk en onderwijs over genderdiversiteit en LHBTI-Plussers verbiedt. Ook de gevangenisstraf voor vrouwen die een abortus ondergaan, wordt verhoogd van 3 naar 5 à 10 jaar.

Het homohuwelijk was voor deze wet ook niet erkend, maar het was niet uitdrukkelijk verboden. De nieuwe wet erkent enkel het huwelijk tussen een man en een vrouw.

Scholen wordt verboden om les te geven over diversiteit op vlak van geaardheid en gender omdat de wettekst stelt dat enkel heteroseksualiteit ‘normaal’. Lessen en beleidsmaatregelen die ertoe kunnen leiden dat de genderidentiteit van leerlingen afwijkt van hun geboortegeslacht zijn daarmee niet toegestaan.

De conservatieve partij VIVA presenteerde in 2017 het wetsvoorstel ‘ter bescherming van het leven en gezin’.

Feestdag

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, werd het voorstel goedgekeurd door een meerderheid in het parlement. President Giammettei tekende de wet een dag later en riep 9 maart uit tot de ‘Feestdag van het leven en de familie’ en onthulde zelfs een monument naar aanleiding van de wetsverandering.

Volgens de oppositie zet de wet onnodig aan tot homofobie, onverdraagzaamheid en schendt het de rechten van de LHBTI-Plus-gemeenschap en van vrouwen. Vrouwenbewegingen vinden dat zo’n wet niet opgelegd kan worden door een parlement dat vooral uit mannen bestaat.

‘Stap terug’

De ombudsman voor de mensenrechten in Guatemala gaat de wet aanvechtende wet. ‘Het is een schending van de mensenrechten. Het is een schending van de internationale overeenkomsten die Guatemala ondertekend heeft. Het is een stap terug voor de vrijheid.’

(Bron: VRT Nieuws; kaart: Google Maps)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws