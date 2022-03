Sasja is wanhopig en probeert Rusland te ontvluchten

on

Sinds de oorlog in Syrië begon, proberen veel LHBTI-Plussers niet alleen Oekraïne, maar ook Rusland te ontvluchten.

De preek, afgelopen zondag van patriarch Kirill, het hoofd van de Russische orthodoxe kerk, maakt de situatie van LHBTI’-Plussers er niet beter op. Hij zei dat de gay prides in Oekraïne de reden zijn van de invasie in dat land.

Eén van de Russen die probeert het land te verlaten is Sasja. Hij voelt zich steeds minder veilig in Moskou en wil graag naar een oude studievriend in Zwolle. Maar per dag wordt de kans om Rusland veilig te verlaten kleiner en kleiner…

Om de veiligheid van deze mensen te waarborgen hebben RTV Oost collega’s Jauke Boerdam en Bart Oude Scholten het verhaal verteld en zijn de namen veranderd.

