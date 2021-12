In Chili kunnen paren van gelijk geslacht nu ook trouwen

on

Paren van gelijk geslacht kunnen nu ook trouwen in Chili. Het Chileense parlement heeft het wetsvoorstel daartoe met 82 stemmen voor en 20 tegen aangenomen.

Sinds 2015 konden paren van gelijk geslacht al wettelijk samenwonen.

De toenmalige socialistische president Michelle Bachelet diende in 2017 een wetsvoorstel in om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht, maar dat voorstel werd toen afgewezen.

Toen in juni dit jaar haar conservatieve opvolger Sebastian Piñera het parlement vroeg om het voorstel “met de grootste ijver” aan te nemen, was iedereen verrast. De president moet de wet nog ondertekenen.

De wet omvat de erkenning van ouderlijke banden, volledige partneruitkeringen en adoptierechten voor gehuwde paren van gelijk geslacht. Het zal ook gendergerelateerde termen vervangen door de woorden “echtgenoot” en “ouder” in het burgerlijk wetboek en andere wetten.

Na Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Colombia, Ecuador en Uruguay is Chili het zevende land waar paren van gelijk geslacht kunnen trouwen. In Mexico kan dat in 14 van de 32 staten.

(Bron: Al Jazeera, Het Nieuwsblad, VRT; screenshot: Informador)

