Russian LGBT-Network zoekt steun om te overleven

Het Russian LGBT-Network vreest voor haar voortbestaan en is een online petitie gestart om de autoriteiten op te roepen om de vervolging van Charitable Foundation Sphere en het Russian LGBT-Network onmiddellijk stop te zetten.

De Russische autoriteiten verklaarden het netwerk in november 2021 als ‘buitenlands agent’ en hebben deze week juridische stappen gezet tegen de Sphere Foundation, waar het netwerk deel vanuit maakt. Het ministerie van Justitie wilde voor de rechtbank in Sint Petersburg de organisatie laten verbieden, omdat de activiteiten indruisen tegen ‘traditionele waarden’.

De rechter verwierp de aanklacht. Verwacht wordt dat de autoriteiten de strijd tegen deze organisatie niet zullen staken.

‘Vanuit het oogpunt van de Russische regering druist onze activiteit in tegen de staatsideologie van traditionele waarden’, zei Dilya Gafurova, een woordvoerder van de Sphere Foundation tegen NBC-News. ‘Ondanks de grillen van het politieke klimaat bestaan ​​er echter LHBT-Plus-mensen. We weigeren op te geven en laten ons te laten sluiten door de overheid; we zijn het er niet mee eens dat het helpen van LHBT-Plus-mensen niet overeenkomt met het idee van ‘liefdadigheid’, zoals in hun bewering wordt gesteld. LHBT-Plus-mensen zijn de burgers van dit land, net als elke andere sociale groep en verdienen dezelfde rechten en vrijheden.’

Het Russian LGBT-Network werd bekend voor het helpen ontsnappen van LHBT’ers uit Tsjetsjenië. Het werk van het netwerk is te zien in de HBO-documentaire ‘Welcome in Chechnya’ van David France.

(Bron Russian LGBT-Network, NBC News; foto: Russian LGBT-Network)

