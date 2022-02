Roze Golf 20-02: ‘Kritiek op Transgenderwet is discriminerend’

on

De kritiek op de nieuwe Transgenderwet, waarbij het gemakkelijker wordt om op papier van geslacht te veranderen, is onterecht en discriminerend. Dat zegt Heleen Rompelman van Club T in Zwolle.

Volgens de mensen die kritiek hebben, leidt de nieuwe wet tot ongewenste situaties waarbij met name vrouwen niet meer veilig zijn in hun eigen kleedkamers of toiletten. Heleen Rompelman snapt niets van die kritiek, die volgens haar voorbij gaat aan de lange weg die transpersonen hebben te gaan.

Jordan Roy heeft een heel persoonlijk lied geschreven: ‘Man’. Hij laat zich de wet niet meer door anderen voorschrijven: ‘No social construct, no government, no religion, nobody can tell us who or what to be’ zingt hij. Op de hoes staat hij afgebeeld in een juk (foto). Hij legt uit waarom hij dit nummer geschreven heeft.

Songfestivalspecialist Barry van Cornewal staat stil bij de deze week gekozen liedjes die naar het Eurovisie Songfestival gaan.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 20 februari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

(Foto: Otto van den Toorn, visagie: Oumnia Guigui, jurk: Isabell Schulz)

