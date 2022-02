Reconstructie in park Beveren jaar na moord op homo

on

In het park in Beveren waar vorig jaar maart een man om het leven kwam, die dacht dat hij een date had, is donderdagochtend een reconstructie gehouden.

De drie verdachten van de moord op een 42-jarige man zijn naar het park gebracht, waar ze de man om het leven brachten. Het gerecht hoopt met deze reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich daar precies heeft afgespeeld.

Er wordt rekening mee gehouden dat de verdachten zich hebben laten inspireren door een andere groep jongeren, van wie er een eerder deze week is veroordeeld. Die groep lokte homomannen via Grindr naar het Fort van Haasdonk, bij Beveren. Ze sloegen hun slachtoffers daar in elkaar en beroofden hen. De meerderjarige verdachte zei dat ze zo pedofielen wilden aanpakken. Dat gebeurde eind februari, een week voor de moord op de 42-jarige man. Een aantal verdachten van beide zaken, zouden elkaar kennen via sociale media.

Pedojagen

Of in het geval van de moord in het park in Beveren ook sprake is van ‘pedojagen’ of dat de drie verdachten handelden uit homohaat moet later voor de rechtbank blijken.

De advocaten van drie verdachten denken dat er sprake was van ‘pedojagen’, verklaarden ze donderdag bij het begin van de reconstructie tegen de VRT.

De reconstructie moet duidelijk maken wat er gebeurd is in het park en wie welke rol heeft gespeeld.

Minderjarig

De drie verdachten waren vorig jaar maart minderjarig. Het is nog niet duidelijk of ze voor de jeugdrechter moeten komen, of als volwassenen worden berecht. Dat hangt onder meer af van de feiten waarvoor ze vervolgd worden.

Op dit moment wordt onderzocht of er sprake is van moord. Als ze daarvoor vervolgd worden, moeten ze zich waarschijnlijk voor een zogenoemd Hof van assisen, een rechtbank voor volwassenen met een volksjury, belast met onder meer het vonnissen van misdaden. Ze kunnen dan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.

Als de drie vervolgd worden voor diefstal met geweld, met de dood tot gevolg, dan komen ze voor een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank.

De verdachten zitten intussen al bijna een jaar in gesloten instellingen. Eerst in Everberg, later in andere centra. De 16-jarige verdachte jongen wist september vorig jaar te ontsnappen uit de gesloten instelling van Wingene, in West-Vlaanderen. Een paar dagen later werd hij samen met een andere ontsnapte minderjarige teruggevonden in een hotel in Blankenberge.

(Brom: VRT; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws