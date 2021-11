LHBT-Netwerk in Rusland op lijst ‘buitenlandse agenten’

on

In Rusland is het LHBT-Netwerk door het ministerie van Justitie toegevoegd aan de lijst van ‘buitenlandse agenten’. Ook vijf mensenrechtenadvocaten van Komanda 29 zijn op de lijst gezet.

“Het is meer dan beschamend dat toegewijde, principiële advocaten die de rechten verdedigen van mensen die het doelwit zijn in politiek gemotiveerde zaken, en ook verdedigers van LHBTI-rechten niet welkom zijn in het Rusland van Poetin en als ‘buitenlands’ worden bestempeld”, zegt Natalia Zviagina van het Amnesty-kantoor in Rusland.

Tsjetsjenië

LHBT-Netwerk werd vijftien jaar geleden opgericht en bracht de misdrijven tegen homoseksuelen in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië aan het licht. Het netwerk helpt homo’s, lesbiennes en transgenders die met de dood worden bedreigd, het land uit.

Het werk van de vrijwilligers was te zien in de documentaire Welcome to Chechnya.

Nu de actiegroep tot ‘buitenlandse agent’ is verklaard, wordt het voor het netwerk een stuk moeilijker geld in te zamelen voor zijn activiteiten.

LHBT-netwerk zegt in een verklaring dat het doorgaat met de werkzaamheden en het plaatsen op de lijst voor de rechtbank gaat aanvechten.

“We weten niet waarom we zijn uitgeroepen tot ‘buitenlandse agent’. We zijn niet betrokken bij politieke activiteiten, we bieden juridische en psychologische hulp (en) verdedigen de rechten van de LHBT+-gemeenschap”, staat in de verklaring.

Advocaten

Ook vijf advocaten van de onlangs ontbonden mensenrechtengroep Komanda 29 (Team 29), onder wie de oprichter en vooraanstaande advocaat Ivan Pavlov, zijn op de lijst van ‘buitenlandse agenten’ gezet. Pavlov en zijn collega’s boden hulp aan het maatschappelijk middenveld en politieke activisten en groepen die het doelwit zijn van de autoriteiten, waaronder de anti-corruptiestichting FBK van Aleksei Navalny.

(Bron: Amnesty International, ABC News, de Volkskrant; foto: screenshot Welcome to Chechenya)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws