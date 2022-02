Vier arrestaties voor bekladding COC-kantoor in Rotterdam

on

De politie heeft vier mannen opgepakt die worden verdacht van het bekladden van het kantoor van het COC in Rotterdam.

Het kantoor aan de Schiedamsesingel werd vorig jaar september beklad met anti-homoleuzen.

‘Ik ben opgelucht dat de mogelijke daders nu zijn opgepakt en dat zulke daden niet onbestraft blijven. We blijven natuurlijk op de voet volgen hoe het verder gaat. Dit soort laffe daden, verdienen een duidelijk antwoord. Grote complimenten aan de politie dat men al zover is gekomen!’, aldus Arjan Beune, voorzitter COC Rotterdam in een verklaring op Facebook..

De arrestanten zijn een 26-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 27-jarige Dordtenaar, een 22-jarige man uit Hoogvliet en een 24-jarige man uit Rotterdam. De politie heeft afgelopen maanden camerabeelden uit de buurt verzameld. ‘Zoals beelden van dashcams van in de straat geparkeerde auto’s’, zegt een woordvoerder van de politie.

De verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten.

Sportschool

De daders van de bekladding van de sportschool van de voorzitter van de LHBTI-supportersclub Roze kameraden van Feyenoord, waarbij ook geprobeerd werd brand te stichten, zijn nog niet gevonden.

(Bron: RTV Rijnmond; foto: Facebook COC Rotterdam)

