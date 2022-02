Vrijheidsonderscheiding voor Turkse organisatie ÜniKuir

on

De Turkse LHBTI+ organisatie ÜniKuir krijgt op 21 april in Middelburg een Four Freedoms Award uitgereikt. Volgens de Roosevelt Foundation die de onderscheiding toekent, strijdt ÜniKuir voor het fundamentele recht van alle mensen om hun leven als gelijken te leven, zonder angst voor discriminatie.

Medewerkers van ÜniKuir. Foto: Roosevelt Foundation.

ÜniKuir is een nog jonge organisatie die, zegt de Foundation, duizenden mensen in en buiten Turkije bereikt. Zo wil de organisatie gelijke toegang tot onderwijs en gelijke behandeling voor de wet. ÜniKuir helpt mensen met psychologische bijstand en juridisch advies.

Vijf medailles

De Four Freedoms Awards worden elk jaar uitgereikt; het ene jaar in Middelburg en het andere jaar in New York. Het zijn vier onderscheidingen voor mensen die zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek. Er is een vijfde onderscheiding voor alle vrijheden tezamen.

ÜniKuir krijgt de onderscheiding voor de vrijwaring van vrees. De vier vrijheden zijn ooit benoemd door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.

Regenboogvlaggen in Turkije. Foto: Roosevelt Foundation.

