Brandstichting bij sportschool voorzitter Roze Kamerraden Rotterdam

Bij de sportschool in Rotterdam van de voorzitter van de Feyneoord-supportersvereniging De Roze Kameraden is in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd brand te stichten.

De politie kreeg rond 0.30 uur meerdere meldingen van de brand. Verscheiden melders hadden een knal gehoord. Volgens de politie zou er iets tegen een rolluik zijn gegooid. De hulpdiensten konden meteen vaststellen dat er sprake was van opzet.

Ook is het gebouw aan de Brielselaan beklad met anti-LHBTI-leuzen. De handtekening bij de teksten is van RJK, dat staat voor Rotterdam Jongeren Kern.

De leuzen zijn expliciet gericht aan Paul, Sebas en Thijs, de drie voormannen van de nieuwe supportersclub Roze Kameraden. Paul van Dorst is erg geschrokken.

‘Kkr flikkers niet welkom bij FR’, staat er op het pand. ‘Zo heb je niet veel meer reden nodig om aan te tonen dat onze supportersvereniging nodig is.’ zegt Van Dorst in ene reactie tegen RTV Rijnmond. ‘Het is ook vervelend dat onze leden hier nu mee geconfronteerd worden.’ Van Dorst gaat maandag aangifte doen.

Voorzitter Vincent Karremans van de Rotterdamse gemeenteraadsfractie van de VVD is woest. ‘Dit laat dus zien dat de oprichting van de Roze Kameraden keihard nodig is omdat LHBTI-acceptatie in het voetbal, zacht gezegd, nog een flinke weg te gaan heeft.’

