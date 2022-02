Deventer PvdA-raadslid Marco Harps stopt uit onvrede

on

Het PvdA gemeenteraadslid Marco Harps uit Deventer stapt uit de raad en zegt zijn partijlidmaatschap op. ‘Niet iedereen is blij met deze stap en dat ik er hier zo open over vertel.’

‘Sommigen vinden dat ik een bom onder de partij leg, zo kort voor de verkiezingen’, zegt Marco Harps in De Stentor.

‘Het was of zo weggaan of stilzwijgend. In dat laatste geval zou ik een bosje bloemen krijgen voor mijn werk. “Welk werk?” denk ik dan. Wat zeg je dan als mensen vragen wat je hebt bereikt de afgelopen vier jaar? Ik zou mezelf niet aan kunnen kijken en een schuldgevoel krijgen.’

Kunstwerk

Marco Harps vindt dat hij te weinig ruimte kreeg binnen de fractie. ‘Ik spreek geregeld jonge collega’s van VVD, D66 of GroenLinks: zij krijgen wél ruimte. Daar verdelen ze portefeuilles en politieke vergaderingen serieus over elk raadslid. Bij de PvdA is de sfeer van: “je bent onervaren, laat ons het maar doen.”’

Hij probeerde een permanent kunstwerk voor LBHTI-acceptatie bij het stadhuis voor elkaar te krijgen, maar naar zijn idee werd hij in de fractie niet serieus genomen met zijn voorstel.

Via fractiegenoten hoorde hij dat hij vooral in de raad zat om braaf mee te stemmen.

Spek en bonen

‘Ik kreeg het verwijt dat ik onvoldoende inbracht . Maar als ik om hulp vroeg, kreeg ik die amper. Wat voor fractie is dit, dat ik niet eens om hulp kon vragen? Waarmee ik niet alle fractieleden bedoel. Sinds oktober woon ik geen fractievergaderingen meer bij. Ik voelde me spek-en-bonenraadslid. ‘

‘De conclusie is denk ik dat ik in de politiek niet op m’n plaats ben. Ik verwijt mezelf van alles, continu. Ik had dingen anders moeten doen. Met de vuist op tafel slaan, dingen afdwingen. Maar was het dan wel gelukt? Achteraf had ik eerder moeten stoppen.’

‘Bij zichzelf zoeken’

Volgens PvdA-fractievoorzitter Jantine Sijbring heeft Marco de ruimte gekregen. ’ Ruimte en kansen moet je wél grijpen. Hij had ook een periode waarin hij zich wat afzijdig hield van de fractie. Dan word je moeilijk zichtbaar. Ik vind dat hij het vooral bij zichzelf moet zoeken. Je moet accepteren dat het even duurt dat je de politiek in de vingers krijgt.’

Marco Harps had al te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode. Hij kwam twee jaar geleden in het nieuws met zijn oproep aan het COC om de strijd aan te gaan met seksuele intimidatie en aanrandingen in de homowereld.

(Bron: De Stentor; foto: PvdA Deventer)

