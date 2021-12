WK-chef: Qatar is ‘tolerant’ en ‘verwelkomend’

on

In een interview met CNN zegt de directeur van het organisatiecomité van het WK-voetbal in Qatar, Nasser Al Khater, dat iedereen welkom is zijn land.

“Het idee dat mensen zich hier niet veilig voelen, is niet waar. Ik heb dit al eerder gezegd en ik zeg dit nogmaals tegen jullie, iedereen is hier welkom. Iedereen is hier welkom en iedereen zal zich hier veilig voelen. Qatar is een tolerant land. Het is een gastvrij land.”

Al Khater reageerde daar mee op de uitspraak van de openlijke homoseksuele Australische voetballer Josh Cavallo die zei dat hij bang is om in Qatar te spelen, waar homoseksualiteit illegaal is en bestraft kan worden met maximaal drie jaar gevangenisstraf.

Striktere benadering

Al Khater erkende dat Qatar wel degelijk een striktere benadering hanteert ten aanzien van openbare uitingen van genegenheid in vergelijking met andere landen. Hij weigerde te zeggen dat homoseksualiteit illegaal is, en zei alleen dat “zoals veel landen” het ‘homohuwelijk’ verboden is in Qatar.

“In verschillende landen is er meer toegeeflijkheid voor openbare uitingen van genegenheid”, zei hij.

“Qatar en de regio zijn een stuk bescheidener, en Qatar en de regio zijn veel conservatiever. En dit is wat we fans vragen te respecteren. En we zijn er zeker van dat fans dat zullen respecteren … We respecteren verschillende culturen en we verwachten dat andere culturen de onze respecteren.”

Qatar is volgend jaar november gastheer van het WK-voetbal en wordt bekritiseerd vanwege zijn staat van dienst op het gebied van mensenrechten in de aanloop naar het toernooi, inclusief de behandeling van migrerende werknemers..

(Bron: CNN; foto: Al Bayt Stadion – Qatarwk2022.com)

Categorieën:Nieuws