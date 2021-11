Joshua Cavallo is bang om op WK in Qatar te spelen

on

Voetballer Joshua Cavallo zegt bang te zijn om op het WK in Qatar te gaan spelen vanwege zijn geaardheid. In Qatar is homoseksualiteit verboden en kunnen homo’s de doodstraf krijgen.

“Alles wat ik wil is voetballen en gelijk behandeld worden”, zei de 21-jarige Joshua Cavallo eind oktober in een video op social media, waarmee hij uit de kast kwam. Daarmee is hij de eerste professionele professionele voetballer die openlijk homoseksueel is.

Bang

In een podcast van The Guardian zegt Cavallo dat hij teleurgesteld zou zijn als hij het WK zou moeten missen vanwege zijn geaardheid. “Voor een professionele voetballer is spelen op het WK voor je land het mooiste wat je kan bereiken”, zegt hij. “En als dat in een land is waar homoseksuelen niet gesteund worden en moeten vrezen voor hun leven, maakt mij dat bang. Ik moet mij afvragen: is mijn leven belangrijker dan iets heel goeds doen in mijn carrière?”

De organisatie van het WK zegt dat fans en voetballers zich geen zorgen hoeven te maken. Iedereen is welkom, maar regenboogvlaggen zijn verboden.

Australië heeft zich nog niet gekwalificeerd voor het WK.

Steunbetuigingen

Cavallo vertelt in de podcast dat de reacties op zijn coming-out video overweldigend waren. Hij kreeg steunbetuigingen van over de hele wereld en van medespelers zoals Gerard Piqué, Marcus Rashford en Antoine Griezmann.

Cavallo zegt dat hij het gevoel had gehad dat hij een dubbelleven leidde en dat het hem in zijn carrière tegenhield. Nu hij uit de kast is, is er een last van hem afgevallen. Het geeft wel andere problemen, zoals de mogelijke deelname aan het WK.

(Bron: The Guardian; foto: screenshot coming-out video Instagram)

