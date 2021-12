Canada stap dichterbij verbod op ‘homogenezing’

on

Het Lagerhuis in Canada heeft unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat ‘homogenezing’ verbiedt.

Een eerder wetsvoorstel kon rekenen op tegenstemmen van de conservatieven. Zijn vonden de wetstekst te vaag en vreesden dat gesprekken over seksualiteit tussen kinderen en hun ouders of met religieuze leiders strafbaar zouden worden. De Senaat sprak zich toen niet over het wetsvoorstel uit omdat premiet Trudeau vervroegde verkiezingen uitschreef.

De nu aangepaste tekst kon rekenen op steun van zowel de Liberale als de Conservatieve Partij.

Minister Randy Boissonnault van Toerisme, die openlijk homoseksueel is, reageerde verheugd: “We wilden dat mensen bij dit besluit aan de juiste kant van de geschiedenis zouden staan. Niemand kan marteling goedkeuren.”

Na het aannemen van de wet klonk in het Lagerhuis applaus en verschillende liberale parlementariërs gaven hun conservatieve tegenhangers de hand en een aantal omhelsden elkaar.

Nu moet de Senaat zich nog buigen over het wetsvoorstel, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

Nederland

In Nederland werken D66, VVD, PvdA en GroenLinks samen aan een wetsvoorstel om het strafbaar te maken om therapieën aan te bieden voor ‘homoconversie’.

Het demissionaire kabinet is vooralsnog tegen een verbod. CDA-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid denkt dat het strafrecht “niet altijd de oplossing is”. Hij ziet meer in bestuurlijke boetes voor mensen die dergelijke therapieën aanbieden.

