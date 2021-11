Roze Golf 14-11:  50 jaar homo-emancipatie in Deventer

on

In Deventer is vanaf zondag de expositie ‘Face It’ te zien over 50 jaar homo-emancipatie in de stad. Aanleiding is het 50-jarig bestaan van het COC in Deventer.

Ab Kranenbarg was de eerste voorzitter van COC Deventer. Samen met kunstenaar Maudy en directeur Ewout van der Horst van Deventer Verhalen bekijkt hij de expositie in De Waag.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 14 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel