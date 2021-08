Pride Award 2021 voor voetballer Mike Gerritsen uit Deventer

on

Amateurvoetballer en jeugdtrainer Mike Gerritsen heeft de Pride Award 2021 gewonnen in de categorie ‘onbekende helden’. D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken won de Pride Award in de categorie ‘bekende helden’.

De prijzen werden uitgereikt in een speciale aflevering van Lieve SPLNTR, die zaterdagavond werd uitgezonden. Het is de tweede keer dat AVROTROS deze prijzen uitreikt. De omroep wil daarmee podium geven aan bekende en onbekende ‘helden’ die zich inzetten voor de LHBTI- gemeenschap.

De winnaars zijn geselecteerd door een jury bestaande uit voorzitter Cornald Maas (AVROTROS-presentator), Marie Ricardo (strategisch directeur COC Nederland) en Jessie Maya (winnaar Pride Awards 2019).

Mike Gerritsen

Mike Gerritsen kwam in november vorig jaar ‘uit de kast’ in de hoop dat een Eredivisiespeler zou volgen. De jury noemt zijn coming out ‘een dappere daad die symbool staat voor een dringend maatschappelijk probleem, namelijk dat in het voetbal mannen uit de LHBTI+-gemeenschap nog niet zichzelf kunnen zijn.’



Lisa van Ginneken

‘Van Ginneken is eerste transvrouw in de Tweede Kamer. Dat is belangrijk en historisch’, aldus juryvoorzitter Cornald Maas. ‘In haar verkiezingscampagne sprak zij zich vaak uit over LHBTI+- onderwerpen. Maar ook daarvoor zette zij zich in voor de gemeenschap. Lisa was onder andere voorzitter van de stichting Transvisie; een stichting die zich inzet voor transgender mensen. Ook maakt zij zich hard voor het thema ‘digitale samenleving/veiligheid, waarmee ze een mooi voorbeeld is van een breed georiënteerde professional. Met haar Kamerlidmaatschap kan Lisa van Ginneken voor de gemeenschap nog meer het verschil maken.’

Een uitgebreid gesprek met Mike Gerritsen was te horen in de Roze Golf van 31 januari 2021.



(Bron: AVROTROS, foto: Mike Gerritsen)

