Mike Gerritsen is ondernemer. Voetbal is zijn passie. Hij speelt bij SV Helios in Deventer en traint een jeugdelftal. Eind november kwam de 26-jarige Mike uit de kast.

In de Roze Golf vertelt hij over zijn bedrijf, de voetbal en zijn homoseksualiteit.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 31 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel