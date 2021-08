Hongaarse antihomowet uitgebreid naar kerk

on

Ook in de buurt van Hongaarse kerken wordt homoseksualiteit taboe. De Hongaarse regering komt met een uitbreiding van de wet die voorlichting over homoseksualiteit of sekseverandering verbiedt.

Vanaf volgende maand mag er in een straal van tweehonder meter rond een kerk niets meer worden getoond dat “uitdrukking geeft aan homoseksualiteit” of “afwijken van de identiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht”.

De strengere wet kan ook gevolgen hebben voor winkels vlakbij kerken. Die zouden dus ook geen bladen meer kunnen verkopen over homoseksualiteit.

De Hongaarse afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International reageert fel op de uitbreiding en zegt dat die “vroeg of laat zal falen”. Het is volgens Amnesty “de verantwoordelijkheid van ons allemaal om niet toe te geven aan de regerings perfide oproep tot haat”.

