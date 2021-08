Deelnemers Pride Walk op weg naar Amsterdam CS

on

Naar schatting tussen de 3.000 en 5.000 mensen lopen mee in de Pride Walk die om twee uur gestart is in het Martin Luther Kingpark.

De tocht voert door de stad naar het Centraal Station.

De protestmars is één van de weinige grootschalige activiteiten die dit jaar door kan gaan voor de jubilerende Pride Amsterdam.

Initiatiefnemer Daan Smeelen zei voorafgaand aan het evenement tegen AT5: ‘ In 2012 ben ik op het idee gekomen, en in samenwerking met stichting Homomonument en Pride Amsterdam zijn we de eerste Pride Walk gestart. Ik ben enorm blij dat het dit jaar toch door kan gaan en heb er heel veel zin in.’

