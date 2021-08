Nieuwe route voor Pride Walk in Amsterdam

on

De route van de Pride Walk is dit jaar aangepast. Omdat het Museumplein onbruikbaar is en het terrein van de RAI te duur, is gekozen voor het Martin Luther Kingpark.

Het eindpunt is niet het Homomonument, omdat daar onvoldoende afstand kan worden houden, maar het Centraal Station.

De manifestatie start zaterdag om 12:00 uur en om 14:00 uur is het vertrek. Er wordt gelopen vanaf het Martin Luther Kingpark via de Rijnstraat, van Woustraat, Frederiksplein, Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Rokin, Damrak naar het Centraal Station.

Corona

Vorig jaar ging de Pride Walk op het laatste moment niet door. Commissievoorzitter Daan Smeelen is dit jaar optimistisch: ‘De corona-editie draaiboeken zijn nog steeds van kracht. De verschillende groepen die zich hebben aangemeld krijgen een duidelijke instructie. Er is voldoende ruimte voor de 1,5 meter, het is buiten en er is gezond verstand en een toenemende vaccinatiegraad. Dus wij kijken uit naar een heel bijzondere Pride Walk!’

De Pride Walk is het alternatief voor de botenparade. Er wordt aandacht gevraagd voor mensenrechten, geweld en inclusiviteit; van dicht bij huis tot landen waar de doodstraf staat op homoseksualiteit.

‘Tijdens Pride Amsterdam staan we normaal gesproken negen dagen lang stil bij hoe ver we gekomen zijn. Het feestelijke deel zullen we hopelijk volgend jaar vieren. Maar de strijd om gelijke rechten is iets dat we het hele jaar door voeren. En dit perspectief op de toekomst is niet altijd rooskleurig, ook in eigen land. Daarom ben ik blij dat we met de Pride Walk uiting kunnen geven aan wat er leeft en hoe we samen de strijd voeren voor een inclusieve samenleving,’ aldus Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam

Oproep

Om alles in goede banen te leiden, vraagt de organisatie de deelnemers het volgende: blijf thuis en bij klachten, hou je aan de 1,5 meter en respecteer dat ook als anderen hier om vragen, neem een mondkapje mee, volg de instructies van de organisatie. Heb plezier maar ook geduld, want door alle maatregelen gaat het allemaal wat langer duren. Op het eindpunt zijn er geen activiteiten meer en iedereen wordt gevraagd na afloop direct naar huis te gaan of vooraf een plek te reserveren in de horeca.

Televisie

De manifestatie en Pride Walk is live te volgen via PrideTV en AT5. Op de site www.pride.amsterdam is altijd de laatste informatie te vinden over het programma.

(Foto: Pride Walk 2018 – gemeente Amsterdam)

