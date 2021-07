Pride Georgië afgeblazen na bestorming kantoor organisatie

on

De Pride-optocht in Georgië is door de organisatie afgeblazen na de bestorming van het lhbti-kantoor in de hoofdstad Tbilisi. Op foto’s en video’s is te zien hoe groepen mensen de balkons van het kantoor beklimmen en vernielingen aanrichten.

Ook journalisten zijn aangevallen.

De organisatie heeft besloten om de optocht maandag niet te laten doorgaan. ‘De autoriteiten hebben de veiligheid van de gemeenschap en onze supporters niet gewaarborgd. We kunnen niet straten vol gewelddadige mensen op gaan, die gesteund worden door de autoriteiten en het patriarchaat, en zo mensenlevens in gevaar brengen’, zegt Tbilisi Pride in een verklaring.

Hans Verhoeven is in Tbilisi als ambassadeur van Pride Amsterdam. Hij vertelt aan de NOS hoe de situatie daar uit de hand is gelopen. ‘Samen met de organisatie zit ik inmiddels in het vijfde safehouse waarvan de locaties steeds bekend raken. We moesten zelfs vluchten uit het VN-gebouw.’

Niet alleen LHBTI’ers zijn doelwit van de demonstranten, zegt Verhoeven. ‘De agressie richt zich inmiddels ook op journalisten en iedereen met een wat alternatief uiterlijk.’ Ook Georgische media berichten over journalisten die worden aangevallen.

De onrust in Tbilisi volgt op uitspraken van de Georgische premier Irakli Garibasjvili, die de zogenoemde Mars der waardigheid ‘ongepast’ noemde. Garibasjvili zei dat de optocht niet mocht worden gehouden. Hij vreesde dat die op geweld zou uitdraaien.

Het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken zei ook dat de optocht niet door mocht gaan, meldt de nieuwszender Mtavari Channel. Het ministerie wees op protestacties van tegengestelde groepen in dezelfde buurt, waardoor de situatie kan escaleren.

De LHBTI-gemeenschap in Tbilisi hield sinds afgelopen donderdag verschillende manifestaties. Dat leverde meteen al veel protest op van extreemrechtse groeperingen in Georgië. Bij de start, de vertoning van een documentaire, werden zeker twintig mensen door de politie gearresteerd.

