Bezoekers Pride-evenement Georgië belaagd met stenen

Bezoekers van de vertoning van de documentaire ‘March for Dignity’in de Khidi Club in Tbilisi in Georgië zijn bekogeld met flessen en eieren. De vertoning was de start van de Pride Week.

Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade werd geraakt, maar bleef ongedeerd. De politie pakte 23 tegendemonstranten op, drie zitten er nog vast. Zij zouden met stenen hebben gegooid.

Het filmvertoning werd bijgewoond door de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De politie begeleidde de gasten om ervoor te zorgen dat ze na de vertoning weer veilig naar huis konden.

De documentaire volgt een aantal LHBTI-activisten tijdens de Pride in 2019.

(Bron: Georgia Today. Agenda.ge; foto: screenshot documentaire)

Categorieën:Nieuws