Zanger Burçak Şikar: dit had ik willen zien toen ik 17 was

Er is nieuw werk van de in Hengelo woonachtige zanger Burçak Şikar: Bomba, een opzwepend dansnummer over de spanning die er kan zijn tussen twee mensen die elkaar voor het eerst zien ‘en dat je denkt: oooh je bent een bomba’.

‘Dat gevoel is een fijn gevoel, dus dat is helemaal niet erg om dat in een liedje te verwerken’, zegt Buçak over zijn nieuwe liedje in de Roze Golf van 4 juli.

De videoclip is opgenomen in Metropool in Hengelo en is homo-erotisch. ‘Dit is wat ik voor me zag toen ik dit liedje schreef.’

‘Misschien is dit wel wat ik had willen zien als 17-jarige jongen als ik tv keek in plaats van wat Britney Spears deed. Dit is een beetje mijn versie van wat Britney deed.’

Zijn tegenspeler in de clip is Bram Mooren, die geregeld optreedt als Miss Moraaa. Hij ontmoette Bram op een feestje en moest aan hem denken toen hij iemand zocht die goed in de clip zou passen, podiumervaring heeft en er goed uit ziet. ‘Toen kwamen we bij Bram uit.’

Buçak is inmiddels bezig met nieuw werk dat later dit jaar uitkomt. De clip is afgelopen weekeinde opgenomen.

Het heel gesprek met Burçak Şikar is te horen in de Roze Golf van 4 juli.

(Bron en foto: Roze Golf)

