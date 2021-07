Kerkelijke regenboogvlag besmeurd

on

Bij een kerk in de Duitse plaats Steinhagen is een regenboogvlag gestolen en een dag later besmeurd met haatteksten teruggevonden. Volgens omroep WDR wil de kerk niet zeggen welke boodschap in witte letters op de vlag was gekalkt. Inmiddels is een nieuwe vlag besteld.

De kerk had de regenboogvlag opgehangen na het gedoe rondom de voetbalwedstrijd Duitsland tegen Hongarije. Een week lang hing die bij de dorpskerk tot onbekenden de vlag stalen.

De koster vond de vlag terug. Het doek was met vier stokken in de hoeken in de grond vastgezet. De burgemeester van Steinhagen spreekt schande van de vlagbesmeuring

Categorieën:Nieuws