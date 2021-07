Roze Golf 0407: Zaza moet terug naar Georgië van de IND

on

Zaza is Georgië ontvlucht. Hij is homoseksueel en kon zichzelf niet zijn in zijn geboorteland. Hij werd bespuugd, bedreigd en mishandeld. Hij vroeg asiel aan in Nederland, maar de IND beschouwt Georgië als veilig land en Zaza moet terug.

Inmiddels woont Zaza samen met Bert en spreekt hij al een aardig woordje Nederlands. Hij en zijn partner vertellen hun verhaal. Dorpbewoners zijn een petitie gestart om de twee te steunen.

Buçak Sikar heeft een nieuw liedje gemaakt. Hij vertelt over het hoe en wat van zijn song en de clip.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

