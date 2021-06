Hongaarse premier niet bij EK-wedstrijd in München

on

De Hongaarse premier Viktor Orbán is woensdagavond niet bij de EK-voetbalwedstrijd Duitsland – Hongarije. De wedstrijd wordt gespeeld in München en Orbán was van plan de wedstrijd bij te wonen.

Waarom Orbán niet komt, is niet duidelijk. Op vragen van Hongaarse media antwoordde regeringswoordvoerders dat ze ‘geen informatie verstrekken aan de redacties over de privéprogramma’s van Viktor Orbán’.

In Duitsland worden overal gebouwen verlicht in de regenboogkleuren als protest tegen de anti-homowet die in Hongarije is aangenomen. De burgemeester wilde het stadion waar de wedstrijd woensdagavond wordt gespeeld, uitlichten in de regenboogkleuren maar dat mocht niet van de voetbalbond UEFA.

In een interview met het Duitse persbureau DPA doet Orbán een beroep op Duitse politici om het UEFA-verbod te accepteren. ‘Het is geen beslissing van de staat om een stadion te verlichten.’ Daarnaast verzekert hij dat LHBTI’ers in Hongarije worden beschermd en regenboogkleuren ook in hoofdstad Boedapest onderdeel uitmaken van het straatbeeld.

(Bron: NOS; foto: Europese Volkspartij)

