Burgemeester München noemt verbod UEFA ‘beschamend’

Verbod van de UEFA om de Allianz Arena in München in regenboogkleuren te verlichten woensdag tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije is ‘beschamend’, zegt burgemeester Dieter Reiter.

Als het aan de burgemeester had gelegen, was het stadion in de regenboogkleuren gezet als protest tegen de anti-homowet die vorige week in Hongarije werd aangenomen.

‘Ik vind het beschamend dat de UEFA ons verbiedt een voorbeeld te stellen op het gebied van diversiteit, tolerantie, respect en solidariteit.’

De gemeente heeft besloten om andere gebouwen in de stad in regenboogkleuren te verlichten.

Ook de windmolen bij het stadion en de 291 meter hoge Olympiatoren zijn woensdag berlicht in regenboogkleuren.

Logo’s

Ook tal van bedrijven uit München roeren zich nu de UEFA heeft besloten dat op de Allianz Arena geen regenboogkleuren te zien mogen zijn. BMW, Siemens en de banken Sparkasse en HypoVereinsbank hebben de kleuren van hun logo op Twitter inmiddels veranderd in de regenboogvlag.

De populaire Duitse krant Bild komt ook met een actie. De laatste pagina van het dagblad komt er woensdag zo uit te zien:

‘Geen ambitie’

Dagmar Freitag, voorzitter van de sportcommissie van het Duitse parlement, uitte ook haar ongenoegen over de beslissing van de UEFA.

‘De stad München bood echt een geweldige kans om discriminatie te bestrijden, om een ​​uitstekend teken van tolerantie en diversiteit te tonen’, zei Freitag tegen de Deutsche Welle. ‘UEFA toont echt geen ambitie om op te komen voor gelijkheid, ze claimen het gewoon.’

De politicus voegde eraan toe dat ‘voetbal een sport is met een reële impact op onze samenleving. En ze hadden deze stap kunnen maken.’

Politiek

Volgens de UEFA zou het verlichten van het stadion in de regenboogkleuren een politieke boodschap zijn. ‘De UEFA is door haar statuten een politiek en religieus neutrale organisatie. Gezien de politieke context van dit specifieke verzoek – een bericht dat gericht is op een besluit van het Hongaarse nationale parlement – moet de UEFA dit verzoek afwijzen’, aldus de voetbalbond in een verklaring.

(Bron: Deutsche Welle, NOS; foto stadion: screenshot NOS, foto krant: Twitter)

