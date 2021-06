Nieuwe wet Hongarije verbiedt promotie van homoseksualiteit

on

In Hongarije wordt het verboden om homoseksualiteit en verandering van sekse te ‘promoten’ onder minderjarigen. Het Hongaarse parlement heeft daartoe een wet aangenomen.

Tegen het wetsvoorstel werd maandag en dinsdag nog door duizenden mensen gedemonstreerd.

Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, worden verboden. Ook reclame-uitingen waarin homo- of transseksualiteit wordt ‘genormaliseerd’ mag niet meer worden getoond.

Het verbod vertoont grote gelijkenis met de situatie in Rusland, waar sinds 2013 een wet van kracht is die ‘propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties’ verbiedt.

‘Zo absurd’

Wat de wet in de praktijk zal betekenen, is de Hongaarse LHBTI-gemeenschap nog niet helemaal duidelijk. ‘We weten helemaal niet wat promotie voor homoseksualiteit is’, zegt Viktoria Radvanyi van Budapest Pride, een belangenorganisatie voor LHBTI’ers. ‘We begrijpen het gewoon niet. Dit is zo absurd.’

Maar waarschijnlijk krijgen vooral media en scholen ermee te maken. Radvanyi: ‘De bedoeling van de regering is om censuur op te leggen aan de media. Tv-stations zullen te bang zijn om maar iets uit te zenden dat naar homoseksualiteit riekt.’

Verkiezingen

Dat de wetgeving juist nu wordt aangenomen, heeft volgens haar direct te maken met de parlementsverkiezingen die voor begin volgend jaar op het programma staan. Zes oppositiepartijen hebben een coalitie gesmeed om de Fidesz-partij van de populistische premier Viktor Orbán van de overwinning af te houden.

In die coalitie zit ook Jobbik, voorheen een radicaal-nationalistische partij die zich tegenwoordig profileert als gematigd christen-democratisch. Deze partij stemde, zoals verwacht, voor het verbod op ‘promotie’ van homoseksualiteit. ‘Zo probeert Orbán niet alleen haat te zaaien, maar ook de coalitie uit elkaar te spelen’, zegt Radvanyi.

